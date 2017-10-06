06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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PKK'lıların yakalanması CHP-HDP'yi rahatsız etti

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Muğla'da 2 günde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bugün 2 terörist köşeye sıkıştırıldı. HDP ile CHP ise askerlere tepkili.
PKK'lıların yakalanması CHP-HDP'yi rahatsız etti
PKK'lıların yakalanması CHP-HDP'yi rahatsız etti PKK'lıların yakalanması CHP-HDP'yi rahatsız etti PKK'lıların yakalanması CHP-HDP'yi rahatsız etti

Kandil'den altıkları talimatla Hatay'ın karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kentinden 14 kişilik bir grup olarak Türkiye'ye giriş yapan ve hedeflerinde Erdoğan'a suikast davasının görüldüğü adliye, valilik ve emniyet müdürlüğü olduğu tespit edilen teröristlerin yakalanması CHP ve HDP'yi rahatsız etti.

CHP TERÖRİSTLERE ÜZÜLDÜ

Operasyon kapsamında ilk gün 5 PKK'lı gözaltına alındı. Teröristlerin üzerinde yapılan bomba aramasını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, insan haklarını hatırlatarak yaşananların "rezalet" olduğunu ifade etti.

2 GÜNDE 10 PKK'LI

Operasyonun ikinci gününde ise 5 PKK'lı terörist girilen çatışma sonucu etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER SIKIŞTIRILDI

Fırtına operasyonunun 3. gününde ise bölgedeki 2 terörist köşeye sıkıştırıldı. Bölgede operasyonlar devam ederken örgütün siyasi kanadı HDP harekete geçti.

HDP-CHP AYNI ÇİZGİDE

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Muğla'da yaşananların vahşet olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluları cezalandırması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların güvenliği için görevini yerine getiren askerlere "ceza" verilmesini isteyen HDP'li vekil, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

NORMAL BİR UYGULAMA

Teröristleri yakalayan ekipler üzerlerinde bomba olması ihtimaline karşı uzaktan direktiflerle kıyafetlerini çıkartmasını isteyerek arama yapıyor. Bu uygulama tüm dünyada güvenlik güçlerinin uygulamadığı normal bir presedür.

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