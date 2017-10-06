07 Ekim 2017 Cumartesi16 Muharrem 1439
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Bomba açıklama: DEAŞ'in yerini o örgüt alacak!

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehditler Departmanı Direktör Yardımcısı Vladimir Andreev, DEAŞ'in bozguna uğramasıyla onun yerine, El Nusra örgütünün geçebileceğini belirtti.
Bomba açıklama: DEAŞ'in yerini o örgüt alacak!
Bomba açıklama: DEAŞ'in yerini o örgüt alacak! Bomba açıklama: DEAŞ'in yerini o örgüt alacak! Bomba açıklama: DEAŞ'in yerini o örgüt alacak!

Andreev, Rusya'nın 'Tüm dünyaya uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünün sağlam temelinde ve mücadelenin sürdüğü ülkelerin onayı ile tek bir terörle mücadele cephesinde birleşme çağrısı yapmaya devam ettiğini' kaydetti.

'EL KAİDE'NİN BİRİNCİ ROLLERE DÖNMESİ İÇİN KORUNUYOR'

Andreev, "Maalesef şimdiye kadar ve şu anki koşullarda diğer bazı ülkeler, Batılı ülkeler, bir takım üstünlükler sağlamak, bazı yerlere hâkim olmak, onları kontrol altına almak gibi farklı görevlerin peşinde. Terör örgütlerinin bazıları, yeni adı ne olursa olsun, fazla ileriye giden DEAŞ'in imha edildiği ve bu marka yok olduğu zaman, El Nusra şahsında El Kaide'nin birinci rollere dönmesi için korunuyor" ifadelerini kullandı.

'ONLAR ŞİMDİ KENDİLERİNİ BESLEYEN ELİ ISIRIYOR'

'Ülkelerin iç işlerine müdahale, istikrarsızlaştırma, uygun olmayan rejimleri uzaklaştırma enstrümanının' söz konusu olduğuna dikkat çeken Rus yetkili, ''Teröristler tek başlarına hiçbir şey yapmazlar. Belli bir etapta onlara yardım ettiler, açılmalarına imkân tanıdılar ve onlar şimdi bir zamanlar kendilerini besleyen eli ısırıyor, aynı el kendilerini beslemeye devam ediyor ve bir takım jeopolitik stratejilere uygun istikametlere yönlendiriyor. Rusya bunlara katılmıyor'' diye konuştu.

'MAALESEF ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ SAĞLANAMIYOR'

Andreev, ''Rusya, bu su yılanının çiğnenmesi için tam formatlı işbirliğine hazır, zira bu bizim çıkarlarımıza ve insanlığın çıkarlarına uygun değil. Fakat maalesef bu yönde genel bir uluslararası işbirliği şimdiye kadar sağlanamıyor'' ifadelerini kullandı.

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