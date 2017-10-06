07 Ekim 2017 Cumartesi16 Muharrem 1439
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Ortadoğu'da tarihi an! Beklenen oldu...

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Irak'taki son kalesi Havice'yi dün kaybeden terör örgütü DAEŞ artık yalnızca Irak-Suriye sınırındaki Fırat Nehri havzasına sıkışmış durumda.
Ortadoğu'da tarihi an! Beklenen oldu...
Ortadoğu'da tarihi an! Beklenen oldu... Ortadoğu'da tarihi an! Beklenen oldu... Ortadoğu'da tarihi an! Beklenen oldu...

7 Ekim 2016'da uluslararası koalisyonun desteğiyle başlayan operasyon, neredeyse bir yıllık bir sürede terör örgütü DAEŞ'in sonunu getirdi. Söz konusu tarihte Musul'a saldırı başlatan Irak ordusu ve milis kuvvetleri, 265 günlük savaşın ardından katil sürüsünü kentten temizledi. Elindeki en büyük kenti 9 Temmuz'da yitiren örgüt, aynı dönemde Suriye'de de hezimete sürüklendi.

FIRAT KALKANI'YLA KANTON PARÇALANDI

Teröristlerin Ortadoğu'nun batısındaki en önemli merkezi El Bab, Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı ile Şubat ayında kurtarıldı. El Bab'ın geri alınmasıyla DAEŞ için kabus başlamış oldu ve örgüt hızla doğuya doğru çekilmeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DAĞILDI

Fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı kısa süre içinde kaybetmesi beklenen DAEŞ teröristleri, Deyrizor'da da halihazırda birkaç mahalleyi kontrol ediyor. DAEŞ ülkenin orta bölümündeki Humus çevresinde küçük iki cebi elinde tutsa da, bu cepler artık teröristlerin kontrolündeki ana toprak parçasından yüzlerce kilometre uzakta. 

SON KALE DÜŞTÜ

Irak ordusu Musul'dan sonra Ağustos ayında Türkmen kenti Telafer'i, 5 Ekim'de de Kerkük'ün batısındaki Havice'yi geri aldı. Havice, teröristlerin Irak'taki son kalesiydi. Uluslararası haber ajansları, Kerkük yakınlarında yakalanan DAEŞ teröristlerinin kamyonetlere bindirildiğini gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti.

ELLERİNDE NE KALDI?

Peki bugüne kadar 30'u aşkın ülkede saldırı düzenleyen DAEŞ'in elinde şu an ne kaldı? Irak ordusu Eylül ayının sonunda nihai hedefi Suriye sınırındaki El Kaim olan yeni bir operasyona başladı. Güneyden ilerleyen birliklerin hedefleri arasında aynı hattaki Rava kenti de var. Rusya'nın desteklediği Suriye ordusu da doğuya doğru, Irak sınırına doğru ilerliyor.

ARTIK AÇIK HEDEFLER

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden teröristlerin artık günleri sayılı. İşgal ettiği toprakların yüzde 80'inden fazlasını yitiren örgüt, halihazırda büyük bir şehir veya ilçeyi elinde tutmuyor. Artık savaş açık arazide ve yerleşim yerlerinin bulunmadığı çölde olacak. Bugüne kadar yüz binlerce sivili canlı kalkan olarak kullanan teröristler artık açık hedef, tek şansları kaçmak ancak etrafları tamamen kuşatılmış durumda. 

Bugüne kadar beş ayrı kıtada terör saldırıları düzenleyen katil sürüsü, Asya ve Afrika'da toprak elde etmişti.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Üç yılı aşkın süredir yüzünü kimsenin görmediği DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait yeni ses kaydı geçen hafta yayınlandı. Bağdadi, kayıtta militanlarından Batılı ülkelere daha fazla saldırı düzenlemelerini istiyor.

Irak ve Suriye'de gün gün eriyen DAEŞ, 2017 yılının ilk dokuz ayında Fransa, İspanya, İngiltere, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan terör saldırılarında 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

Dünyadaki süper güçler ABD ve Rusya'nın doğrudan müdahil olduğu operasyonlarla terör örgütünün sonu gelirken, Ortadoğu'da harita değişti. Artık yeni bir dönem başlıyor.

MİLLİYET

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