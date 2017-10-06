07 Ekim 2017 Cumartesi16 Muharrem 1439
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48 şirkete kayyum! Aralarında dev marka da var

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Aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.
48 şirkete kayyum! Aralarında dev marka da var
48 şirkete kayyum! Aralarında dev marka da var 48 şirkete kayyum! Aralarında dev marka da var 48 şirkete kayyum! Aralarında dev marka da var

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Mahkemenin kararında şöyle denildi:

"Söz konusu kişilere ait şirketlerin bu kişilerin hisselerine yönelik olarak FETÖ/PDY örgütüyle iltisak veya irtibatına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, maddi gereğin ortaya çıkarılabilmesi ve el konulan şirketlerin idaresi için gerekli olduğundan, şirketlerin işlerini yürütmek üzere kayyum atanmasına, kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) atanmasına oy birliğiyle karar verildi."

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