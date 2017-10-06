07 Ekim 2017 Cumartesi16 Muharrem 1439
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Resmen ilan ettiler! Olaylı referandumun ardından resmi sonuçlar

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İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun sonuçlarını duyurdu.
Resmen ilan ettiler! Olaylı referandumun ardından resmi sonuçlar
Resmen ilan ettiler! Olaylı referandumun ardından resmi sonuçlar Resmen ilan ettiler! Olaylı referandumun ardından resmi sonuçlar Resmen ilan ettiler! Olaylı referandumun ardından resmi sonuçlar

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 5 milyon 313 bin 564 seçmenin kayıtlı olduğu referandumda yüzde 43,03'lük oranla toplam 2 milyon 286 bin 217 kişi oy kullandı.

Referandum sonucunda 2 milyon 44 bin 38 kişi(yüzde 90,18) "bağımsız Katalonya Cumhuriyeti'ne" "evet" derken, 44 bin 913 (yüzde 7,83) "hayır" ve 19 bin 719 kişi de (yüzde 1,98) geçersiz oy kullandı.

Yasa dışı bağımsızlık referandumunun resmi sonuçlarını yerel parlamentosuna gönderen Katalonya yönetimi, tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu ilan etme hazırlığına başladı.

Yerel parlamentosunda çıkardığı ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "referandum yasası" gereği referandum sonuçlarının parlamentoya iletilmesinden 48 saat sonra bağımsızlık ilan etmeyi planlayan yerel hükümet, 9 Ekim'deki parlamentoyu toplama kararının Anayasa Mahkemesince askıya alınmasının ardından bu kez 10 Ekim Salı günü toplanma kararı verdiğini açıkladı.

Katalonya'daki "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakının kurduğu azınlık hükümetine dışarıdan destek veren sistem karşıtı "Halk Birliği Adaylığı", 10 Ekim'de ilan edilecek bağımsızlık deklarasyonunun metni için Junts pel Si ile çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimleri önlemek için siyasi, ekonomik ve adli yollardan önlemler alan İspanya hükümeti ise 10 Ekim'de yapılması planlanan toplantıyı durdurmak için henüz bir adım atmadı.

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