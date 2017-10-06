İran'da cuma hutbesinde dikkat çeken sözler

İran'ın genelindeki cuma hutbelerinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma yönelik kınama mesajları verildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, İran'daki cuma hutbelerinde, IKBY gayrimeşru referandumu "ABD ve İsrail projesi olduğu" gerekçesiyle kınandı.

"BU FİTNE TOHUMUNUN FİLİZLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR"

Tahran Cuma İmamı Ahmet Hatemi, İran lideri Ali Hamaney'in, IKBY'nin gayrimeşru referandumuna yönelik kullandığı "ihanet" nitelendirmesine vurgu yaparak, "Türkiye, İran ve Irakarasında bu konuda tesis edilen birliktelik sayesinde, ABD ve Siyonist rejimin arkasında olduğu bu fitne tohumunun filizlenmesinin önüne geçilmelidir." dedi.

"GAYRİMEŞRU REFERANDUM BÖLGEYE VE KÜRT HALKINA BÜYÜK BİR İHANETTİR"

Irak'ın toprak bütünlüğünün tüm Müslümanlar için önemli olduğunu söyleyen Kirmanşah Cuma İmamı Mustafa Ulema ise "Siyonist rejim ve ABD'nin desteklediği IKBY'deki gayrimeşru referandum, aslında bölgeye ve Kürt halkına büyük bir ihanetir ve uygulanması durumunda ülkelerin parça parça bölünmesine yol açacaktır." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, İRAN VE SURİYE İÇİN DE UYGULAMAK İSTİYORLAR"

Kum, Erdebil ve İsfahan kentlerindeki hutbelerde de IKBY'deki gayrimeşru referandumda "İsrail'in parmağı" bulunduğuna temas edilerek, dış güçlerin Irak'ın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik projesinin İran, Türkiye ve Suriye için de uygulanmak istediği belirtildi.