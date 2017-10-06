07 Ekim 2017 Cumartesi16 Muharrem 1439
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ABD'nin kararının ardından Kral Selman'dan ilk mesaj

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı görüşmenin ardından 'kararlıyız' mesajı verdi.
ABD'nin kararının ardından Kral Selman'dan ilk mesaj
ABD'nin kararının ardından Kral Selman'dan ilk mesaj ABD'nin kararının ardından Kral Selman'dan ilk mesaj ABD'nin kararının ardından Kral Selman'dan ilk mesaj

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya gelen Kral Selman, Putin ile yaptığı görüşme hakkında, “İlişkilerimizin geliştirilmesi, daha geniş mecralara taşınması konusunda ilerlemeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN VE İRAN MESAJLARI

Putin ile görüşmede Filistin halkının acılarına son verilmesi ve Filistin sorununun tamamen ve adil bir şekilde çözüme kavuşmasının sağlanması gerektiğini konuştuklarını belirten Suudi Kral, “Ayrıca Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini de konuştuk. Fakat bunun için İran’ın politikasına son vermesi, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmesi ve uluslararası yasalara uyması gerekli” diye konuştu.

RUSYA'YA İLK KEZ BİR SUUDİ KRALI ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD yönetimimin söz konusu kararının Rusya'yı ziyaret eden ilk Suudi Kralı olan Selman'ın Putin ile görüşmesinin ardından iki ülkenin S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda anlaştığının basına yansımasının ardından ABD'den çarpıcı bir açıklama gelmişti.

ABD SICAĞI SICAĞINA "TATBİKATLARI SONA ERDİRDİK" MESAJI VERMİŞTİ

ABD'nin üst düzey askeri yetkilisi Katar krizi sebebiyle Körfez ülkeleriyle ortak tatbikatları sona erdirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

 

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