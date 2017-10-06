Çanakkale skandalına laik teyzelerden tam destek!

Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında AK Parti Grubu Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye hakaret eden Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan'a her kesimden tepki yağarken Çanakkaleli bir grup CHP'li kadından destek geldi.
KADINLARDAN SKANDAL DESTEK
Çanakkale Belediye Başkanvekili CHP'li Rebiye Ünüvar ,Çanakkale Kent Gönüllüleri, Kadın Meclisi Üyelerinden oluşan grup kent meydanında toplanıp Ülgür Gökhan'a destek açıklaması yaptı. Toplanan grup "en büyük başkan bizim başkan" sloganları atıp büyük bir skandala imza attı.