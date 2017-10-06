07 Ekim 2017 Cumartesi16 Muharrem 1439
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Terör örgütünden flaş çağrı! Artık kadınlar eşlerini..

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Suriye ve Irak'ta son dönemde büyük toprak kayıpları yaşayan terör örgütü DEAŞ kadınları cepheye çağırdı.
Terör örgütünden flaş çağrı! Artık kadınlar eşlerini..
Terör örgütünden flaş çağrı! Artık kadınlar eşlerini.. Terör örgütünden flaş çağrı! Artık kadınlar eşlerini.. Terör örgütünden flaş çağrı! Artık kadınlar eşlerini..

İnternet üzerinden yayınladığı al-Naba gazetesi aracılığıyla çağrıda bulunan örgüt, savaşın geldiği nokta nedeniyle "kadınların silahlı cihada katılmalarının zorunluluk olduğunu" ifade etti. Bu çağrı, bugüne kadar kadınları savaşta kullanmakta isteksiz olan örgütün politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

 Al-Naba'da yayımlanan "Kadınların düşmanlara karşı cihattaki görevi" başlıklı makalede, kadınların "eşlerini ve çocuklarını cihada teşvik etmenin" yanı sıra bir rolü daha olduğu öne sürüldü.
 
Makalede, "Kadınlar kendilerini Allah yolundaki cihatçılar olarak görmeli ve dinlerini korumak için kendilerini feda etmeye hazır olmalı" ifadeleri yer aldı.

DEAŞ aynı gazetede 25 Mayıs'ta yayımlanan bir makalede bazı kadınların canlı bomba olmak için başvuruda bulunduğunu ancak "Allah savaşmayı erkeklere özgü kıldı" diyerek başvuruları reddettiğini bildirmişti.

 "DEAŞ, YAZIN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ VERMİŞTİ"

ABD Askeri Akademisi'ne bağlı Terörizmle Mücadele Merkezi, Ağustos ayında DEAŞ'ın kadın cihatçılarıyla ilgili hazırladığı bir raporda kadınları sıklıkla canlı bomba olarak kullanan El Kaide'nin aksine bundan sakınan IŞİD'in 2017 yazında bu politikasını değiştirecek sinyaller vermeye başladığını yazmıştı.
 
Londra'daki King's College'dan Radikalleşme Çalışmarı araştırmacısı Charlie Winter ve Savaş Çalışmaları araştırmacısı Devorah Margolin'in imzasını taşıyan raporda şu ifadeler yer almıştı:

"Kısa süre önceye kadar kadınlardan üç şey isteniyordu:
 
"Evden dışarı çıkmayıp münzevi bir hayat sürmeleri, DEAŞ'ı eylemleriyle değil paraları ve propaganda faaliyetleriyle desteklemeleri, bedenlerinin elverdiği kadar çocuk yapmaları ve kocalarının savaşta ölmesi durumunda başka bir DEAŞ militanıyla evlenmeyi kabul etmeleri.
 
"Fakat DEAŞ'ın toprak ve savaşçı kaybetmeye başlamasıyla birlikte değişime giren söylemleri, bu tutumlarını değiştirmeye başladıklarını gösteriyor."

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