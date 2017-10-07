Eskişehir'de Milli hüsran!

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız ile İzlanda karşı karşıya geldi. Eskişehir'de oynanan mücadeleyi konuk ekip İzlanda 3-0'lık skorla kazandı.
İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Johann Gudmundsson, 39. dakikada Bjarnason ve 49. dakikada Kari Arnason attı.
Bu sonucun ardından Milli Takımımız 14 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na gitme umutlarını matematiksel olarak yitirdi. İzlanda puanını 19 yaparak grup liderliğine yükseldi. Ukrayna, Kosova'yı 2-0 yenerek 17 puana yükseldi. Hırvatistan ise Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı ve 17 puana çıktı.
Türkiye: 0 - İzlanda: 3
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Emre Belözoğlu (Dk. 78 Yunus Mallı), Nuri Şahin (Dk. 46 Ozan Tufan), Oğuzhan Özyakup, Arda Turan (Dk. 60 Emre Mor), Cenk Tosun, Burak Yılmaz
İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson (Dk. 82 Ari Skulason), Gylfi Sigurdsson, Gunnarsson (Dk. 65 Ingason), Bjarnason, Finnbogason (Dk. 78 Olafur Skulason), Bödvarsson
Goller: Dk. 32 Gudmundsson, Dk. 39 Bjarnason, Dk. 49 Arnason (İzlanda)
Sarı kartlar: Dk. 16 Gudmundsson (İzlanda), Dk. 40 Çağlar Söyüncü, Dk. 45 Arda Turan, Dk. 79 Caner Erkin (Türkiye)