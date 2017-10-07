07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Avrupa pazarına Sofuoğlu hızıyla dalış

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Deri ve ayakkabı sektörünün dünya çapındaki yeni tanıtım yüzü milli gururumuz Kenan Sofuoğlu olacak.
Avrupa pazarına Sofuoğlu hızıyla dalış
Avrupa pazarına Sofuoğlu hızıyla dalış Avrupa pazarına Sofuoğlu hızıyla dalış Avrupa pazarına Sofuoğlu hızıyla dalış

Deri ve ayakkabı sektörünün yurt dışındaki yeni yüzü Supersport Dünya Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun olacak. Geçen yıl Arda Turan’ın tanıtım yüzü olduğu sektör, bu yıl Kenan Sofuoğlu ile Avrupa modasında podyumların tozunu attıracak. Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Süleyman Gürsoy, “Geçen yıl yurt dışında tanıtımı Arda Turan ile yapmıştık. Bu yıl da İtalya’da Kenan Sofuoğlu ile yapmak istiyoruz. Şu an kaza geçirdiği için iyileşince seneye planlıyoruz. Kenan Sofuoğlu’na teklif ettik. ‘Seve seve kabul ederim’ dedi. Motosiklet üzerinde takım elbiseyle rugan, köseli ayakkabı giydirmek istiyoruz. Kendisinin İtalya’da bilinirliği yüksek, buradaki fuara davet ettik. İtalyan basınını da çağırıp lansman yapacak bir projemiz var” diye konuştu.

RUSYA DA ÇİP İSTİYOR

Rus pazarında kayıtdışı oranın fazla olduğunu ancak düzene girmeye başladığını, belirten Gürsoy, “Rusya; ürüne fatura, belge, garanti istiyor. Ayakkabılara çip takmayı düşünüyorlar. Biz de üretirken o çipleri ayakkabıya takıyoruz. Bu yeni bir uygulama. Ürünlerin hem kayıt altına alınmasını sağlayacak. Merdivenaltı olayı azalacak” bilgisini paylaştı.

ÇİNLİ ÇORUM’U ÜS HALİNE GETİRDİ

“Bizim en çok yapmak istediğimiz şey ihracat. 135 milyar dolarlık ayakkabı ticaretinde sektörümüz 800 milyon dolar ihracat yapıyor” diyen Gürsoy, rakamın çok düşük olduğundan yakındı. Endüstriyel üretim yapmak için çok büyük adetler üret en fabrikaların kurulmasını öneren Gürsoy, şöyle konuştu: “Çinli bir marka Çorum’da ayakkabı fabrikası kurdu. Burası Çinliler için üs bölge haline gelecek. Şu anda çok ortalıkta görünmeseler de üretim yapıyorlar. Çorum’da ayakkabı alt yapısı güçlü olduğu için orayı tercih ediyorlar. Dünya ayakkabı pazarının yüzde 60’ını elinde tutuyor. Rekabet etmeyi düşünmek yerine güçlü olduğumuz yerlere odaklanıp üretim yapmak istiyoruz.”

Sektörün, 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesi olduğunu ancak bunun 350 milyonunu kullanabildiklerini paylaşan Gürsoy, “Hali hazırda elimizde kullanamadığımız üretim kapasitesi varken yeni yatırımlar yapmaya gerek yok. Eldeki yatırımları çalışır hale getirdikten sonra eğer hala talep varsa o zaman yeni yatırımlara ihtiyaç olur” ifadelerini kullandı.

Alman yatırımcılar ile ticaret aynen devam

Almanya ile yaşanan sıkıntıların sektörü etkilemediğini söyleyen Gürsoy, “Ticaretin siyasetle hiç alakası yok. Biz müşterilerle bunları konuşmuyoruz bile. Herkes ticaretine bakıyor” diye konuştu. Gürsoy, 20 milyon dolar verip bir tane otomotiv fabrikası kurup 2 bin kişi çalıştırmak yerine aynı parayla 20 tane ayakkabı fabrikasıyla 20 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Sektörün, 280 bin çalışanı ile 1 milyona yakın insanı ilgilendirdiğini kaydeden Gürsoy, şunları söylüyor: “Yan sanayiyi saymıyorum bile. Kötü tarafı ayakkabı sektörü ne yazıkki bazı sektörlerin altında kalmış. Dünyada 135 milyar dolar olan çok büyük bir pazarın kendi başına temsil etmeli. Ama şu andaki ortamda hep başka sektörlerle hareket etmek zorunda kalıyor.”

Avrupa’nın ikinci büyük, Türkiye’nin en büyük ayakkabı fuarı 58. Uluslararası AYMOD CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı. Fuar, 80 ülkeden 600 alım heyetine ev sahipliği yapıyor. CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şener, 20 bin profösyenel ziyaretçi bekliyoruz. Bunun en az yüzde 20'si yabancı ülkelerden gelecek misafirlerimiz olacak. Sektör ihracatının çok büyük bir kısmı burada yapılıyor" diye konuştu.

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