07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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TFF Başkanı Demirören'le ilgili flaş iddia!

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Dünya Kupası yolunda Milli Takım'ın İzlanda'ya farklı mağlup olmasının ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı öğrenildi.
TFF Başkanı Demirören'le ilgili flaş iddia!
TFF Başkanı Demirören'le ilgili flaş iddia! TFF Başkanı Demirören'le ilgili flaş iddia! TFF Başkanı Demirören'le ilgili flaş iddia!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında A Milli Takımımız evinde İzlanda'ya 3-0 mağlup oldu. Millilerin bu sonuçla birlikte 2018 Dünya Kupası'na gitme şansı matematiksel olarak sona erdi.

DEMİRÖREN İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Ajanslara düşen ilk bilgiye göre, bu mağlubiyetin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.

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