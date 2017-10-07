Olay yerinde korkunç görüntü!

Kaza, Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Sefaköy Beşyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 34 PV 4280 ve 34 SD 066 plakalı araç sürücüleri, henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı 04:15 sıralarında maddi hasarlı kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, olay sonrasında her iki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Sürücüler kazaya karışan araçlarını yoldan kaldırmak için olay yerine çekici çağırdı.

ARAÇLARI TAŞIYAN ÇEKİCİYE TAKSİ ÇARPTI

Olay yerine gelen trafik çekici operatörü, kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Çekici operatörü, araçlardan birini yüklerken, diğer lüks aracı ise arkasına bağladı. Çekicinin arkasına bağladığı aracı sabitlemeye çalışan Kamber Can, arkadan gelen Fatih Baykal'ın kullandığı 34 TFZ 25 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu çekici ile lüks araç arasına sıkıştı. Kaza sonrası yaralanan taksi sürücüsü Fatih Baykal ile yolcu Nurdan Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Kazayı gören sürücüler, çekici operatörünün yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de araçlar arasına sıkışan çekici operatörünü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri D-100 Karayolu Ankara istikametini kısa süreliğine araç geçişine kapattı. İtfaiye ekipleri çekici operatörü Kamber Can'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Kamber Can'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Kamber Can'ın cansız bedeni ise Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayı haber alan alan Kamber Can'ın meslektaşlarının olay yerine geldiği görüldü. Kamber Can'ın çekici aracı meslektaşları tarafından götürülürken, yol temizlenerek araç geçişine açıldı.

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.