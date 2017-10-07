Talimatı kimden aldığını itiraf etti! Burası CIA karargahı mı?

FETÖ'den tutuklanan ABD İstanbul Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un hâkimlik sorgusu ortaya çıktı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz sorgusunda konuştu: Müdürüm Jason Sandowall, Zekeriya Öz’e bir toplantı için telefonumu vermemi istedi. Talimatı yerine getirdim.

17-25 Aralık kumpasını tezgâhladıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç ve Mehmet Akif Üner'in de aralarında bulunduğu birçok polis görevlisi ve eski Cumhuriyet Savcısı firari Zekeriya Öz ile irtibatı ortaya çıkınca tutuklanan ABD İstanbul Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un hâkimlik sorgusu ortaya çıktı. Topuz sorgusunda bu görüşmeleri inkâr etmedi. Ancak görüşmelerin iş ilişkisi çerçevesinde olduğunu öne sürdü. Zekeriya Öz ile irtibatını da anlatan Topuz, "Ben ilk defa Zekeriya Öz ile Çağlayan Adliyesi'nde ABD'li heyet ile görüştüm. Kendisi ve bir başka ismini hatırlayamadığım Cumhuriyet Savcısı'nın katıldığı bir toplantıydı. Bana sorulan telefon görüşmesini bu toplantıyı organize etmek için yaptım. Zekeriya Öz'e telefonu vermemi müdürüm bana söyledi. Müdürümün ismi Jason Sandowall'dır" diye konuştu. Telefon irtibatı olan şahısların muhatapları olan durumlardaki makamları işgal eden şahıslar olduğunu ileri süren Metin Topuz, "Ben de amirim pozisyonunda olan Jason Sandowall'nın talimatlarıyla bu şahıslarla telefon görüşmeleri yaptım. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"FETÖ'NÜN DIŞ İRTİBATI"

İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından şüpheli Metin Topuz için verilen tutuklama kararının gerekçesi ise şöyle; FETÖ'nün taşeron olarak kullandığı 17-25 Aralık girişiminde şüpheli Metin Topuz'un, girişimin emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle, eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık görevini yürüttüğü, sözde soruşturma dosyasındaki sahte delil ve ses kayıtlarının yurtdışına çıkarılması konusunda FETÖ mensuplarının dış irtibatı olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşılmıştır."



SAVUNMAYLA BULGULAR TERS

Kararda, "Şüphelinin iletişimleri kontrol edildiğinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçu nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen 121 kişi ile daha olağanın ötesinde yoğun irtibatının bulunduğu gibi FETÖ'nün ByLock kriptografik iletişim sistemini kullanan çok sayıda kişi ile yüzlerce irtibatının tespit edildiği, şüpheli savunmasında genel olarak görüşmelerin iş icabı olduğunu savunmuş ise de bu savunmanın hayatın olağan akışına uygun düşmeyen görüşme olduğu, savunmanın suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, samimi görülmediği ve itibar edilmesi mümkün olmadığı" denildi.



ÇAKALLI, GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Tutuklama kararının son bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı: Tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerini yöneten FETÖ mensuplarıyla ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan örgüt lideri Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağladığı, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna karar verilmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın dünkü duruşmasında da tutuklu eski polis müdürlerinin savunması alındı. Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, Metin Topuz'u tanıdığını ve görüştüğünü söyledi.

Sabah