Pentagon’da S-400 depremi! ABD yönetimi karıştı

Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan'ın da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararı, ABD'de tam bir şok etkisine neden oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un Moskovaziyaretinde duyurulan uzlaşıya göre, iki ülke arasında S-400 hava savunma sistemleri, Kornet anti tank sistemleri, Kalaşnikov AK-103 ve TOS-1A roket fırlatıcısı satışı anlaşmasına varıldı. Suudi Arabistan'ın, Rusya'ya S-400 için 1 milyar dolar ödeyeceğinin ilan edilmesi üzerine Pentagon'dan dün sabaha karşı yapılan açıklamada, "Bazı Amerikan müttefiklerinin Rusya'dan S-400 alma kararının kaygı yarattığı" vurgulandı. Bu sözlerle Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan'ın alım kararına vurgu yapıldığı belirtiliyor. Reuters haber ajansına göre Rusya Suudi Arabistan'a bu silahların teknoloji transferini de yapacak. Böylelikle Suudi Arabistan bu silahları temel alarak kendi silahlarını geliştirebilecek.