07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Türkiye'yi boykot ederken kendilerini vurdular! Büyük darbe yediler

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Avrupa turizm pazarında yaşanan kan kaybının yabancı şirketlere büyük darbe vurduğunu söyledi.
Türkiye'yi boykot ederken kendilerini vurdular! Büyük darbe yediler
Türkiye'yi boykot ederken kendilerini vurdular! Büyük darbe yediler Türkiye'yi boykot ederken kendilerini vurdular! Büyük darbe yediler Türkiye'yi boykot ederken kendilerini vurdular! Büyük darbe yediler

 Baraner, şöyle konuştu: “JT Touristik ve Monarch Airlines iflası başlangıç. Eğer Avrupa turizm pazarı Türkiye ile olan ilişkilerini sağlamlaştırmazsa daha çok iflas yaşanır.”

ANTALYA’nın 9 aylık turizm rakamlarını değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Rusya turizm pazarındaki artışa rağmen Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki turizm rakamlarının düşmeye devam ettiğini söyledi.

‘TEHLİKE BÜYÜK’

“Yeni iflaslara hazır olmalıyız” uyarısı yapan Baraner, şöyle devam etti: “Biz 2018 yılının Avrupa turizm pazarı açısından çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ancak bu konuda sadece biz değil, herkes elini taşın altına koymalı. Aksi halde iflasını açıklayan marka sayısı çok daha fazla olabilir. Böyle bir tehlikeyi açık bir şekilde görüyoruz.”

‘AVRUPALI FARKINDA’

“Avrupalı turizmciler Türkiye’den doğan boşluğu dolduramıyor. Doldurmak istese bile fazla riskle az kazanç sağlıyor. Bunun sonucunda da şirketler maalesef iflas ediyor. Biz Türkiye’nin alternatifinin olmadığını düşünüyoruz. Avrupalı turizmciler bunu biliyordu ancak 2017 yılında bunu daha iyi anladılar. O yüzden 2018 yılı çok daha olumlu olacaktır.”

Antalya Valiliği’nin açıkladığı resmi rakamlara göre; özellikle Almanya ve Hollanda turizm pazarında kan kaybı devam ediyor. Geçen yıla göre; Alman turizm pazarındaki düşüş 248 bin seviyesine ulaşırken, Hollanda’da bu rakam 51 bini aştı. 2015 rakamları baz alındığında ise Alman turizm pazarındaki çöküş çok daha dikkat çekici olarak ortaya çıkıyor. 2015 yılının 9 aylık döneminde 2 milyon 368 bin Alman turist ağırlayan Antalya, 2017 yılının aynı döneminde yalnızca 1 milyon 332 bin Alman turiste ev sahipliği yaptı.

HÜRRİYET

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