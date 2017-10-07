07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Komutanlarla görüştü: Fırtına kopacak!

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Komutanlarla görüştü: Fırtına kopacak!
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Kuzey Kore konusunda Amerikan ordusundan komutanlarla görüştü.
Komutanlarla görüştü: Fırtına kopacak! Komutanlarla görüştü: Fırtına kopacak! Komutanlarla görüştü: Fırtına kopacak!

Görüşmenin ardından, birlikte fotoğraf çekimi sırasında ilginç bir uyarıda bulunarak "Bu, fırtına öncesi sessizlik" diye konuştu.

Trump, eşi Melania Trump, üniformalı askeri liderler ve eşleriyle birlikte Beyaz Saray'da kameralara karşı poz verirken, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki fırtına öncesi sessizliktir" dedi. Trump, bu sözler üzerine "Ne fırtınası Sayın Başkan?" diye soran gazeteciye de "Göreceksiniz" karşılığını verdi.

''YAPMAMIZ GEREKENİ YAPACAĞIZ''

Trump, dün Beyaz Saray'da üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıda Kuzey Kore tehdidi ve İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi ile ilgili konuşarak "Kuzey Kore'de hedefimiz nükleer silahlardan arındırmak. Bu diktatörlüğün, ülkemizi ya da müttefiklerimizi hayal edilemez can kayıplarıyla tehdit etmesine izin veremeyiz. Bunun yaşanmasını önlemek için yapmamız gerekeni yapacağız. Gerekli olduğu takdirde yapılacak, inanın bana" dedi. 

Trump, ABD'nin ulusal çıkarlarını baltalayan tüm güçlerin çoktan yok edilmiş olması gerektiğini, bu işi yapmanın kendisine kaldığını söyledi. 

''BUNA BİR SON VERMELİYİZ''

Trump, İran'ın da nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek "İran rejimi terörü destekliyor ve Ortadoğu'ya şiddet, kaos ihraç ediyor. İran'ın bu saldırganlıklarına ve nükleer silah hırsına bir son vermeliyiz. Yaptıkları anlaşma kurallarına uymadılar" dedi. 

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