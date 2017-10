142 bin kişi aranıyor! İşte başvuru yöntemi

Hemen her meslekten eleman arayan işverenler ilana çıktı. Türkiye’nin her şehrinden verilen ilanlarda 500’den fazla meslek için eleman aranıyor.

Boş bulunan pozisyon sayısı ise 142 bin kişi. İşsizler nasıl başvuracak? İşte şartlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde rakam 2 milyonu geçerken, özel sektör hız kesmeden eleman alımına devam ediyor. Hemen her ilden ve her meslekten eleman arayan şirketler ilana çıktı. Son rakamlara göre toplam 142 bin yeni eleman aranıyor. İŞKUR aracılığı ile verilen iş ilanlarına başvurmak da çok kolay.



ÖNCE KAYIT YAPTIRIN



İŞKUR'un resmi sitesi "iskur.gov.tr" sayesinde iş ilanlarına online olarak ulaşmak mümkün. Sitede iş arayan bölümüne girildiğinde istediğiniz pozisyona başvurabilirsiniz. Tabii önce İŞKUR'a kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bunu da internet üzerinden yapabilirsiniz. İş arayanların kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları ve kayıt esnasında fiilen askerlik görevinde bulunmamaları gerekiyor. Mesleklerin tespitinde beyan esas alınıyor.



AKTÖRE DE İHTİYAÇ VAR



Burada doğru bilgileri vermek iş bulma noktasında yardımcı oluyor. Site kayıt olan işsizlere özgeçmiş düzenleme konusunda da yardımcı oluyor. Yine iş ve meslek danışmanlarıyla görüşmeler yaparak size en uygun işi de bulabiliyorsunuz. İşlemlerin tamamını internet üzerinden yaparak başvurularınızı da takip edebilirsiniz. İŞKUR'daki iş ilanlarını incelediğimizde 500'ün üzerinde meslekte ve 81 ilden eleman ilanları bulunuyor. İlanların içinde bin adet aktör oyuncu aranıyor olması da dikkat çekiyor. Yine belli branşlarda öğretmen ilanları da bulunuyor. İŞKUR tarafından bu yılın ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.8 artışla 716 bin 858 kişi işe yerleştirildi. Ocak-ağustos döneminde İŞKUR personeli, iş arayanlarla 2 milyon 887 bin bireysel görüşme yaptı. Kurum çalışanları 439 bin 844 işyerine ziyaret gerçekleştirdi.



TAŞERON İÇİN ÖZEL ŞİRKET!



Kamudaki taşeron işçilerle ilgili sistem de netleşmeye başladı. Öne çıkan formüle göre özel hukuk sözleşmesi yapılacak. Performans öne çıkacak. Kamu İhale Kurumu bünyesinde bir birim ya da Bakanlar Kurulu kararı ile bir şirket kurulması da düşünülüyor. Böylece asıl işveren kamu olacak, tazminat, maaş, emeklilik garantisi gelecek. Sendika üyeliğinin önü açılacak. 2 uyarı cezası alan ise atılabilecek. 4B'liler için de önemli bir çalışma başladı.



HER MESLEKTEN ÇALIŞANA İHTİYAÇ VAR



En fazla eleman aranan meslekler ve sayılardan bazıları ise şöyle:

* 46.000 (beden işçisi)

* 8.817 (satış danışmanı)

* 4.500 (garson)

* 4.380 (temizlik görevlisi)

* 3.160 (dikişçi)

* 2.225 (kasiyer)

* 2.282 (reyon görevlisi)

* 2.100 (aşçı)

* 1.600 (büro memuru)

* 1.596 (çağrı merkezi elemanı)

* 1.549 (ön muhasebeci)

* 1.490 (satış temsilcisi)

* 1.277 (elektrikçi)

* 579 (akaryakıt pompacısı)

* 542 (sekreter)

SABAH/ FARUK ERDEM