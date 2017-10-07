07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Meclis'in yeni fenomeni oldu

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Meclis'in yeni fenomeni oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, yeni imajı ile Meclis’in fenomeni oldu.
Meclis'in yeni fenomeni oldu Meclis'in yeni fenomeni oldu Meclis'in yeni fenomeni oldu

1950 doğumlu İyimaya’nın yıllar önce şakaklarında başlayan beyazları kapatması ile başlayan ‘kumrallık’ geçen eylüle kadar sürdü. Meclis’in çalışmaya başlaması ile aklaşmış saç, kaş ve bıyıkları ile koridorlarda görünen İyimaya, kumrallığı sırasında görmediği kadar büyük bir ilgi ile karşılaştı. Ak Parti ve muhalefete mensup milletvekillerinin övücü sözleri ile Gündem yarattı. Milletvekillerinin, “Ne kadar yakışıklı olmuşsun abi” sözlerinin arkası kesilmedi. Önceki gün Genel Kurul salonunda CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da İyimaya’yı, “Hocam, İyimaya’nın kardeşi misiniz?” diye espri yaparak karşıladı. Bu sözlere gülen İyimaya da, “Beyaza boyatıyorum yakışmış mı?” diye espri ile yanıt verdi.

Milliyet

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