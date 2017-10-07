07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Ünlü isimlere montaj şantajı!

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Ünlü isimlere montaj şantajı!
Ünlü oyuncu ve spikerlerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren çete ‘Fotoğraflarınıza montaj yaparız’ diyerek kurbanlarına şantaj uyguladı.
Ünlü isimlere montaj şantajı! Ünlü isimlere montaj şantajı! Ünlü isimlere montaj şantajı!

Oyuncular Gamze Özçelik ve Tamer Karadağlı, Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ve sunucu Seda Akgül gibi 28 ünlünün sosyal medya hesapları ile mail adreslerini ele geçiren hacker çetesinin mağdurları artıyor.

Çökertilen oltacılar çetesiyle ilgili 8 ilde 31 şüpheli yakalanırken, operasyonlar sürüyor.

YÜZBİNLERCE FOTOĞRAF

Çete üyelerinin sosyal medya hesabını hackledikleri Tamer Karadağlı'nın çevresine ve kız kardeşine mesaj göndererek para talep ettikleri ortaya çıktı.

Oyuncu, çete üyelerinin "Fotoğraflarına montaj yaparız" şantajına da maruz kaldı. Ele geçirilen dijital verileri incelenen çeteden yüz binlerce yazışma ve fotoğraf çıktı. Şantaj yoluyla elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya da el kondu. İddiaya göre; hackerlar bazı ünlü mağdurların iCloud yazışmalarına da ulaştı. Oyuncu Demet Evgar ve spiker Roksan Kunter de mağdur listesinde yer alıyor.

KARADAĞLI'DAN TEŞEKKÜR

Geçen ağustosta sosyal medya hesabı hacklenen Karadağlı, şöyle konuştu. Siber polise teşekkür eden ünlü oyuncu şöyle dedi: "2 aydır sosyal medya hesabım benim elimde değildi. Kullanamıyordum. Çevremdeki ve hesabımda bulunan listemdeki bütün insanlara mesajlar atarak para istemişler. Kız kardeşime bile mesaj atmışlar. Bana da mesajlarla ve mail yoluyla ulaşıp para istediler. 'Fotoğraflarına montaj yaparız' gibi bazı ifadeler kullandılar. İstanbul Siber Polisi çok iyi çalışıyor. Çok başarılılar ve bu olayda kısa sürede netice aldık. Dijital ortamda mağdur olan herkes mutlaka polise başvurmalı çünkü netice alınıyor."

HEDEF İSİMLERİ LİSTE YAPMIŞLAR

Ünlü isimlerin sosyal medya hesapları ile mail adreslerini hackleyen çeteye ait dijital dokümanlardan, dolandırmayı hedefledikleri ünlü isimlerin listesi çıktı. Listede çok sayıda oyuncu, manken, şarkıcı ve futbolcu bulunuyor. 

SABAH

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