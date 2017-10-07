Devlet el attı! Büyük umutlarla başlanmıştı, sınıfta kaldılar

Türkiye telekomünikasyonda 4.5G ile tanışalı 1.5 yıl oldu. Cep telefonlarından rahatlıkla televizyon izlememize imkân tanıyan, internet hızımızı 12 kat artıran, 60 milyona yakın kişinin geçtiği 4.5G, yerlilik oranlarında ise hedefleri tutturamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle ihale kriterlerinde değişikliğe gidilerek, yatırımlarda ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40 ve üçüncü yıl yüzde 45 yerlilik şartı getirilmişti. Ancak GSM operatörleri yerlilik şartında sınıfta kaldı. Edinilen bilgiye göre, üç yılda 9 milyar dolarlık yatırım öngörülen dönüşüm için ilk yılda Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'un ulaştığı yerlilik oranı ancak yüzde 1.8 oldu.



BTK SAHAYA İNDİ

Operatörler kendilerini "Yeterli yerli teknoloji bulamıyoruz" sözleriyle savunurken, yerli firmalar ise kapılarının dahi çalınmadığını söylüyor. Konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) da radarında. Operatörlerin bahanesini ortadan kaldırmak isteyen kurum, sahaya inmiş durumda. Türkiye'nin telekomünikasyon alanındaki ilk kümelenmesine önayak olan BTK, 100'ün üzerinde yerli firmayı bir araya getirerek toplantılar düzenliyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) adı altındaki organizasyona OSTİM de destek veriyor.



ALTYAPIYI SUNUYORUZ

Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hayata geçirilen kümelenme ile birlikte operatörlere aradıkları yerlilik altyapısını sunduklarını söyledi.



ÇOK SAYIDA KURUM VAR

Kümelenmenin hayata geçmesine katkı sağlayan kurumlardan biri de OSTİM oldu. Haberleşme teknolojilerinin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden OSTİM Başkanı Orhan Aydın, şöyle konuştu: "Bu sektörün yerli ve milli olması gerektiğine inanıyoruz. Buradan hareketle milli bir takım oluşmasına katkı sağladık. Bu takımın içinde BTK, akademisyenler ve teknoparklar da var. Ar- Ge'si yapılacak ürünler için KOSGEB teşviki de söz konusu."



TEKNOLOJİYE SAHİBİZ

Yerli yatırımlar için ayrılmış payın takipçisi olacaklarını ifade eden Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Onat Totuk, "Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli teknolojileri geliştirmek. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirerek bu kümelenmeyi yaptık. Operatörlerin bu alandaki taleplerini karşılayacak teknolojiye sahibiz" dedi.



YAPTIRIMLAR MASADA

Bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeyen operatörler için para cezası dahil birçok yaptırımın masada olduğunu söyleyen Sayan, şunları kaydetti: "Ancak önceliğimiz ceza kesmekten ziyade, yatırım harcamalarının yerliliğe akması olacak. Bu nedenle bazı projeler geliştirdik. Örneğin 1 milyarlık yatırım söz konusu ise bunun 300 milyonunun ayrı bir havuzda biriktirilmesi oradan da yerliliğe harcanması düşünülüyor." Önümüzdeki hafta Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyeleriyle bir araya geleceklerini de ifade eden Sayan, "Türkiye'nin bu alandaki yerli gücünü bir araya getirdik. Mazeretler ortadan kalktı. Hızlı bir yerlileşme sürecine geçilmesi gerekiyor"dedi.

SABAH