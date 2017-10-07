Theresa May isyan etti: İhtiyaç duyduğunuz lider benim

İngiltere Başbakanı Theresa May üzerindeki istifa baskılarına 'ülkenin şu anda ihtiyacı olan lider benim' diyerek cevap verdi.

İngiltere’de iktidarda bulunan Muhafazakar Parti’de liderlik tartışması büyüyor. Partide sayıları halen 30 civarında olan muhalifler Theresa May’i istifaya çağırırken, bu sayının 48’i ulaşması halinde yeni bir genel başkan için seçim süreci başlayabilecek.

Euronews'in aktardığına göre, Başbakan Mayise üzerindeki istifa baskılarına "Ülkemizin ihtiyacı olan serinkanlı bir liderlik. Bu da tam olarak benim sağladığım şey ve bunu tüm kabinemin desteğiyle yapıyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

PROTESTO ŞOKU YAŞAMIŞTI

Başbakan May çarşamba günü partisinin yıllık kongresinde yaptığı konuşma sırasında zor anlar yaşamıştı. Kürsüye yaklaşan bir protestocu May’e, işten çıkarılma belgesi uzatmış ve "Dışişleri Bakanı Boris Johnson yolladı" demişti.