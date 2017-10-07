Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da AK Parti istişare kampında belediye başkanlarının istifası konusunda net konuştu.

AK Parti birbirine kenetlenmiş bir partidir. Biz kendimize güvenmezsek milletimizin itibarını sağlayamayız.

Hedeflerimizin çıtasını sürekli yükseltmemiz gerekiyor. 15 yılsa yaptıklarımızı milletimize ezbere anlatmanızı istiyorum.

Kendi arkadaşlarımız arasında bile reformların farkında olmayanlar var. O yüzden bu hatırlatmaları sürdüreceğim.

Eğitimde, 355 bin dersliğin üzerine 270 bin derslik daha ilave ettik. Öğretmen sayımızı 506 binden 905 bine ulaştırdık.

Eğitim alanında hala sıkıntılarımız var. Önümüzdeki dönemde tüm enerjimizle bu konuya odaklanacağız.

Biz o dağlarda onların inine kadar gireceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa onları yerinde bastıracağız. Bunları yaptığımız takdirde güçlü Türkiye olacağız.

En büyük yatırım özellikle gönülleri fethetmektir, gönüllere girmektir. Biz değişimin, reformun, yeniliğin partisi olarak milletimizin gönlünde yer ettik. Biz milletimize her alanda hep yeni şeyler söyledik bundan sonrada aynı şeyi yapacağız.

MİLLETİMİZ 7 HAZİRAN'DA BİZE ÇOK NET MESAJ VERDİ

Biz milletimize her alanda hep yeni şeyler söyledik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı değişim konusundaki kararlılığımızdır. Bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Değişim ihtiyacını kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar. Milletimiz bize en barizi 7 Haziran olmak üzere bu yönde çok net mesajlar vermiştir. Buradan nasibimizi almalıyız.

MİLLETİMİZ OLMASAYDI BİZ BUGÜN YOKTUK

Milletle zıtlaşma olmaz. Hele hele milletle kavga olmaz. Biz siyasi hayatımızı milletimizin bize olan desteğine borçluyuz. Milletimizin 15 Temmuz'da desteği olmasaydı biz bugün yoktuk.

Bizim safımız bugüne kadar daima milletimizin yanı olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Bu yüzden hiç bir zaman pişman olmadım.

AK PARTİ'Yİ KİMSE BU ÇIKMAZA SÜRÜKLEYEMEZ

Belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlendirilmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa bunu karşılıklı mutabakat içinde yapacağız. Buna kimsenin alınmaması gerekiyor. Bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmekten daha doğal ne olabilir. Bunu yapmazsak geçmişteki partilerden bir farkımız kalmaz. AK Parti'yi göz göre göre bu çıkmaza sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

Çetin yollar yorgun bedenlerle aşılamaz. 2013 yılından beri öyle saldırılara maruz kalıyoruz ki sadece savunma değil taarruz gücümüzü de artırmamız gerekiyor.

İhanet etmediği sürece görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu açıktır.