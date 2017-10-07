07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Oettinger: Avrupa’da iç savaş çıkabilir

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Oettinger: Avrupa’da iç savaş çıkabilir
AB’nin Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Katalonya’daki gerilimin Avrupa’nın merkezinde iç savaşa yol açabileceğini belirtti.
Oettinger: Avrupa’da iç savaş çıkabilir Oettinger: Avrupa’da iç savaş çıkabilir Oettinger: Avrupa’da iç savaş çıkabilir

Batı medyasının haberine göre Oettinger, "Durum çok çok rahatsız edici. Avrupa'nın tam merkezinde iç savaş çıkabilir" dedi.

Madrid ile Barcelona arasında en kısa sürede müzakerelerin başlaması umudunu dile getiren komiser, Avrupa Birliği'nin (AB) talep gelmesi halinde müdahale etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Irak ve İspanya'dan sonra Almanya da referandum tartışmalarının odağına gelmiş durumda. Katalonya'nın bağımsızlık için referanduma gitmesi dünyada gündem olurken, Bavyera'nın şimdiden Katalonya'daki gelişmelerin etkisi altına girdiği belirtiliyor.

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