07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Rusya'dan son dakika açıklaması! Şişani öldü

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Rusya'dan son dakika açıklaması! Şişani öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce ABD'nin öldürdüğünü iddia ettiği, Ebu Ömer el Şişani’nin hava saldırısında öldürdüklerini açıkladı.
Rusya'dan son dakika açıklaması! Şişani öldü Rusya'dan son dakika açıklaması! Şişani öldü Rusya'dan son dakika açıklaması! Şişani öldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlarda, DAEŞ’in Kuzey Kafkasyalı etkili saha komutanlarını öldürdüğünü, öldürülenler arasında ABD'nin daha önce öldürdüğünü iddia ettiği Ebu Ömer el Şişani’nin de yer aldığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Konaşenkov, Suriye’nin Ebu Kemal bölgesinde, DAEŞ’in içerisinde Kuzey Kafkasyalı militanlar da dahil 30 militanın bulunduğu komuta merkezine yaptıkları saldırının sonuçlarını incelediklerini belirtti.

Konaşenkov "Farklı kanallardan aldığımız ve doğruladığımız bilgilere göre, DAEŞ’in Kuzey Kafkasyalı etkili saha komutanları olan ve uzun bir süredir Irak’ta saklanan Ebu Ömer el Şişani, Alyauddin el Şişani ve Selahaddin el Şişani öldürüldü. Suriye’deki DAEŞ militanlarına yönelik operasyonlar devam edecek" dedi.

ABD daha önce Ebu Ömer el Şişani’nin öldürüldüğünü iddia etmişti.

"120 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Konaşenkov, son 24 saatte gerçekleştirilen hava saldırılarında ise Tacikistan, Irak, Kuzey Kafkasya kökenli 120 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Konaşenkov "Ebu Kemal bölgesinde bir mukavemet noktası vuruldu. Tacikistan ve Irak’tan 40 terörist öldürüldü. Ayrıca yüksek kalibreli silahlar yüklü 7 araç imha edildi. Mayadin’de vurulan komuta merkezinde ise 9’u Kuzey Kafkasyalı 80 militan öldürüldü. Yüksek kalibreli silahlar yüklü 18 arazi aracı, 3 mühimmat deposu imha edildi" dedi.

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