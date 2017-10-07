İzlanda'ya 3-0 yenilerek 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkını kaybeden A Milli Takımı'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor.
Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor. Eskişehir'den bugün saat 15.00'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için teknik direktör Mircea Lucescu'nun kararı bekleniyor.
07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı!
İzlanda'ya 3-0 yenilerek 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkını kaybeden A Milli Takımı'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor.
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