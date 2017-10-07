07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Erdoğan'dan İdlib açıklaması! Harekat başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün İdlib'te ciddi bir harekat var." dedi.
Erdoğan'dan İdlib açıklaması! Harekat başladı
Erdoğan'dan İdlib açıklaması! Harekat başladı Erdoğan'dan İdlib açıklaması! Harekat başladı Erdoğan'dan İdlib açıklaması! Harekat başladı

İdlib’de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için eylülde Astana’da anlaşmaya varan iki ülkeden Türkiye kent içi, Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamlamıştı.

Fakat bu operasyona ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki AK Parti kampının açılış konuşmasında İdlib'te ciddi bir harekatın olduğunu duyurdu.

"İDLİB'DE CİDDİ BİR HAREKAT VAR"

"Fırat Kalkanı ile açtığımız alan ile ilgili yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayretindeyiz, bugün İdlib'te ciddi bir harekat var. Sürecek. İdlib'in ardından yeni inisiyatifler almaya devam edeceğiz."

"HENÜZ ASKERLERİMİZ İDLİB'DE DEĞİL"

Erdoğan ayrıca "Henüz askerlerimiz İdlib'de değil ÖSO orada. İdlib'in içi bizde, dışı da Rusya'da olacak. Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor." dedi.

Erdoğan, olası bir göç için her türlü hazırlığımız var açıklamasında bulundu.

ZIRHLILAR İÇİN DUVARLAR KALDIRILDI

Zırhlı araçların giriş çıkışları için Suriye sınırına örülen duvarların bazıları kaldırıldı.

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