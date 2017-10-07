07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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TL ile ticareti katlarız

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TL ile ticareti katlarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti kapsamında iki ülke arasında varılan ekonomik anlaşmaların ticaret ve yatırımları arttıracağı umudu iş dünyasını heyecanlandırdı.
TL ile ticareti katlarız TL ile ticareti katlarız TL ile ticareti katlarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleşen İran ziyaretinde bölge için birbirinden önemli kararlar alınırken, iki ülke arasındaki ticarette mahalli para biriminin kullanılacağının açıklaması enerji çevrelerinde olumlu karşılandı.

Türkiye-İran arasında milli paralarla ticaret yapma sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi halinde bunun diğer ülkelerle ticarette de örnek olabileceği belirtiliyor. 2016 yılında İran’a 5 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, aynı yıl bu ülkeden 4,7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Geçen yıl İran ile ticaretinde fazlası bulunan Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bu dış ticaret fazlasını yukarıya taşıyabileceği konuşuluyor.

TÜRKİYE’NİN ELİ GÜÇLENDİ

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye ile İran arasında önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkilerin ciddi şekilde Türkiye lehine gelişeceğine işaret etti. Kumbaroğlu, “Nitekim, Türkiye’nin ilk Türk Ticaret Merkezi geçtiğimiz aylarda İran’ın başkenti Tahran’da kuruldu” dedi.

En önemli adımın yerli paralarla ticaretin yapılması olduğunu anlatan Kumbaroğlu, “Enerji ticaretinde Türk Lirası’na geçiş sayesinde TL’nin dolar ve başka para birimleri karşısında değer kaybetmesi durumunda Türkiye’nin dolarla alım yapan başka ülkelere karşı avantaj sağlaması mümkün olacaktır. TL’nin dolar karşısında değer kazanması Türkiye’nin dolarla alım yapan ülkelere kıyasla daha çok para ödemesine neden olur. Benzer şekilde TL’nin değer kaybetmesi ise avantaja dönüşür, enerjinin başka ülkelere kıyasla daha ucuza alınması anlamına gelir” diye konuştu.

YOĞUNLAŞAN EKONOMİK İLİŞKİLER TAÇLANDIRILDI

DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, “Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkiler yoğunlaşmak üzereydi, bu vesileyle taçlandırılmış oldu. Umuyoruz bunlar iki ülkenin ekonomik ve ticari verilerine yansır ve bölgenin refahını artırıcı bir sonuç alırız. Türk parasıyla dış ticaretin yapılması ve bankaların da buna aracılık etmesi ihracatımızı artıracaktır diye düşünüyorum. İran’la 2012’de yaklaşık 22 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz vardı fakat son yıllarda düştü. Çünkü biz birbirini tamamlayan ülkeleriz. Özellikle kredi finansman sorunu da çözülürse bu yeni yapılan anlaşmalarla birlikte ben bu yıl 15 milyar doları zorlayacağımızı, önümüzdeki yıllarda da hedeflenen 30-35 milyar dolarlık rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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