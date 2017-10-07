07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Türk Lirası alım pozisyonlarında yeni rekor

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Türk Lirası alım pozisyonlarında yeni rekor
JPMorgan'a göre TL'de alım pozisyonları Temmuz ayında kırdığı rekorunu yeniledi.
Türk Lirası alım pozisyonlarında yeni rekor Türk Lirası alım pozisyonlarında yeni rekor Türk Lirası alım pozisyonlarında yeni rekor

Temmuz’daki rekoru ardından Ağustos’ta gerileyen TL alım pozisyonları JPMorgan’ın son raporuna göre Eylül’de yeniden rekor seviyeye çıktı.

Karşılaştırmalı derecelendirmeye göre TL’de alınan ağırlık üstü pozisyonlar yeniden Temmuz’daki 3,6 seviyesine çıktı. EMEA yerel para cinsi fon akımları raporunda Türkiye’ye birikimli yabancı fon girişi tahvillerde 7,5 milyar doları buldu. Hisse senetlerine yıllık birikimli fongirişi 3 milyar doları aştı.

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Bloomberg'in hesaplamalarına göre yurt dışında yerleşiklerin yaptığı net hisse senedi satımı yıl başından 29 Eylül haftasına kadar 2,35 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi net alımı 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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