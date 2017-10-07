07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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S-400 iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

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S - 400’lerin alımı ile ilgili Rusya’ya kapora veren Türkiye, teknoloji transferi olan ortak üretim konusunda da olumlu yanıt aldı.
S-400 iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
S-400 iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama S-400 iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama S-400 iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre alınacak S - 400’ün ilk partisi direk Rusya üretimi olarak alınacak. S - 400’lerin üretiminin 27-28 ay sürdüğü belirtiliyor. 

İkinci alınacak S - 400 partisinde ise Rusya ile ortak üretim yapılacak. Türk mühendisler ve uzmanlar Rusya’ya giderek bu konuda eğitim alacak ve arkasından ortak üretim gerçekleştirilecek.

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