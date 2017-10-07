Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet!

Samsun'da Azeri uyruklu bir kadın, kendisine tecavüz etmek isteyen kişi tarafından kezzapla yakıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Azeri uyruklu 2 çocuk annesi Arzu İsmayilova, borç para istediği tanıdığı Samsunlu R.P.'den parayı almak için evine gitti. İddiaya göre, Arzu İsmayilova evde R.P.'nin cinsel saldırısına uğradı ve karşı koyunca da üzerine kezzap dökülmek suretiyle yakıldı. Yaralanan kadın kendini evden dışarı atarak yardım istedi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümden dönen yüzü, kolları ve vücudu kezzap ile yanan Arzu İsmayilova, Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Arzu İsmayilova, ''Bundan 3-4 yıl önce ekmek parası kazanmak için Azerbaycan'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine geldim. Borç para istediğim burada tanıdık yaşlı bir amca beni parayı vermek istediğini söyleyerek yanına çağırdı. Evine gittiğimde bana tecavüz etmek istedi. Ben de kendisini iterek karşı koydum. Üzerime kezzap döküp yaktı. Bağırarak kendimi dışarı attım. Komşular yardımıma koştular. Ambulans çağırıp beni hastaneye götürdüler. Adam ben burada acılar içinde kıvranırken bana 'Senin peşindeyim, öldüreceğim' diye tehdit mesajları atıyor. Bana yardım edilmesini istiyorum ve beni bu hale getiren şahıstan şikayetçiyim. Tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum'' dedi.

Arzu İsmayilova'nın avukatı Samet Çaylan yaptığı açıklamada, ''Müvekkilim borç para talep ettiği saldırganın evine gitmiş, saldırgan müvekkilime tecavüz etmeye kalkışmış. Ardından müvekkilim karşı koyması üzerine önceden hazırlamış olduğu kezzabı yüzüne atmak suretiyle yaralamıştır. Müvekkilim Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmektedir. Saldırgan hala dışarıda gezmektedir. Bu konuda gerekli hukuku süreci başlattık'' diye konuştu.



Öte yandan, kezzaplı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.P.'nin polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.