07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:35Güneş 07:00Öğle 12:59İkindi 16:09Akşam 18:45Yatsı 20:04
    • 29°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 104.137 -0.19
  • Altın: 148,420 1.52
  • Dolar: 3,6142 0.99
  • Euro: 4,2375 1.11

Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet!

»
Samsun'da Azeri uyruklu bir kadın, kendisine tecavüz etmek isteyen kişi tarafından kezzapla yakıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet!
Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet! Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet! Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet!

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Azeri uyruklu 2 çocuk annesi Arzu İsmayilova, borç para istediği tanıdığı Samsunlu R.P.'den parayı almak için evine gitti. İddiaya göre, Arzu İsmayilova evde R.P.'nin cinsel saldırısına uğradı ve karşı koyunca da üzerine kezzap dökülmek suretiyle yakıldı. Yaralanan kadın kendini evden dışarı atarak yardım istedi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümden dönen yüzü, kolları ve vücudu kezzap ile yanan Arzu İsmayilova, Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Arzu İsmayilova, ''Bundan 3-4 yıl önce ekmek parası kazanmak için Azerbaycan'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine geldim. Borç para istediğim burada tanıdık yaşlı bir amca beni parayı vermek istediğini söyleyerek yanına çağırdı. Evine gittiğimde bana tecavüz etmek istedi. Ben de kendisini iterek karşı koydum. Üzerime kezzap döküp yaktı. Bağırarak kendimi dışarı attım. Komşular yardımıma koştular. Ambulans çağırıp beni hastaneye götürdüler. Adam ben burada acılar içinde kıvranırken bana 'Senin peşindeyim, öldüreceğim' diye tehdit mesajları atıyor. Bana yardım edilmesini istiyorum ve beni bu hale getiren şahıstan şikayetçiyim. Tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum'' dedi. 

Arzu İsmayilova'nın avukatı Samet Çaylan yaptığı açıklamada, ''Müvekkilim borç para talep ettiği saldırganın evine gitmiş, saldırgan müvekkilime tecavüz etmeye kalkışmış. Ardından müvekkilim karşı koyması üzerine önceden hazırlamış olduğu kezzabı yüzüne atmak suretiyle yaralamıştır. Müvekkilim Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmektedir. Saldırgan hala dışarıda gezmektedir. Bu konuda gerekli hukuku süreci başlattık'' diye konuştu.

Öte yandan, kezzaplı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.P.'nin polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Yok artık' dedirten görüntü! Çekme halatı yerine...'Yok artık' dedirten görüntü! Çekme halatı yerine...Ön kaputun üzerinde oturan kişinin önünde giden diğer otomobili yaklaştıkları zaman zaman dokunarak ittiği dikkat çekti.
Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet!Tanıdığım diye yanına gitti, sonucu dehşet!Samsun'da Azeri uyruklu bir kadın, kendisine tecavüz etmek isteyen kişi tarafından kezzapla yakıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
İşini bıraktı Türkiye'ye geldi!İşini bıraktı Türkiye'ye geldi!Muğla Dalaman'da kütükte istiridye mantarı yetiştiren Yakup Sabar, bu ürünün besin değerinin fazla olması nedeniyle hem üreticiye hem tüketiciye kazandırdığını belirtti
Avukatın sır ölümü aydınlandıAvukatın sır ölümü aydınlandıİstanbul Eyüp'te metruk bir binada cesedi bulunan İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Yıldız'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
İki köyde şoke eden bombalı saldırılar...İki köyde şoke eden bombalı saldırılar...Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan vatandaşlar günlerdir, peş peşe yaşanan esrarengiz saldırıları konuşuyor. 2 farklı köyde şoke eden iki bombalı saldırı gerçekleşti.
Mafya dehşeti sosyal medyada yayınlandı!Mafya dehşeti sosyal medyada yayınlandı!Mafya dehşeti ile ilgili sosyal medyada hızla yayılan görüntüler herkesin dikkatini çekti. Görüntülerdeki kişiye pembe etek giydirip kendisini vurdurttular.
  • Cinayet sanığına tahrik indirimi05 Ekim 2017 Perşembe 12:32
  • Kimse gözlerine inanamadı!03 Ekim 2017 Salı 16:09
  • Buzdolabından çıkan şey şoke etti03 Ekim 2017 Salı 14:33
  • Bahçeşehir'de otobüs devrildi!03 Ekim 2017 Salı 11:32
  • Tokat'ta dehşet! 4 çocuk annesi...03 Ekim 2017 Salı 09:24
  • Yer: Diyarbakır! Anlamlı yürüyüş01 Ekim 2017 Pazar 18:12
  • Birkaç bidonla başlayıp fabrika kurdular01 Ekim 2017 Pazar 14:38
  • Gebze'de kan donduran olay!01 Ekim 2017 Pazar 12:10
  • Böyle bir yöntem yok! 41 ton çaldılar30 Eylül 2017 Cumartesi 13:40
  • 160 kişilik işe 2 bin 565 başvuru27 Eylül 2017 Çarşamba 16:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri