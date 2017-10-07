Doğalgaza yüzde 8.8 indirim teklifi

Rus Gazprom, BOTAŞ ve özel sektör ithalatçıları ile müzakeresinde doğalgazda yüzde 8.8 indirim teklif etti. BOTAŞ, “Teklifi değerlendirelim” karşılığını verdi.

BOTAŞ ile Gazprom arasında doğalgaz fiyatı konusunda bir süredir yoğun bir trafik yaşanıyor. Taraflar, gerek Türkiye’de gerekse de Rusya’da bir araya geliyor ve tahkime taşınan fiyat konusundaki anlaşmazlığa masada çözüm üretmeye çalışıyor.

Bu çerçevede BOTAŞ ekibi, kısa süre önce Moskova’ya bir ziyarette bulundu. Gazprom, BOTAŞ’a yeni bir teklif sundu. Teklifin ayrıntıları şöyle:

YÜZDE 8.8 İNDİRİM

Doğalgaza, yüzde 8.8 indirim yapalım. Türkiye, tahkimdeki davasını çeksin. BOTAŞ, bu teklif üzerine birkaç yıl önce Gazprom’un, yüzde 10.25 indirim teklif ettiğini anımsattı. Gazprom, o dönemde 1000 metreküp gazın fiyatının 300 dolar düzeyinde bulunduğunu, bugün fiyatın 205 dolar olduğunu söyledi.

ÖZEL SEKTÖRE DE YANSITILACAK

Gazprom, BOTAŞ’ın kabul etmesi durumunda bu orandaki indirimin Türkiye’deki özel sektör gaz ithalatçılarına da uygulanacağını söyledi. Bu teklif kabul edilirse 1 Ocak 2018’den itibaren özel sektör de yüzde 8.8 indirimli fiyat üzerinden gaz ithal edecek. Özel sektör yetkilileri, teklifin BOTAŞ tarafından değerlendirildiğini belirterek, “Gazprom, yüzde 8.8 önerdi. BOTAŞ değerlendiriyor. Pazarlık böyle açıldı. Karşı bir teklif de söz konusu olabilir” dedi.

GERİYE YÖNELİK ÖDEME

Doğalgaz alım ve satım sözleşmelerinde, indirimler müzakerelerin başladığı tarihten geçerli oluyor. Müzakereler, 1 Ocak 2016’da başladı. Bu teklif kabul edilirse Gazprom, indirim oranını dikkate alarak BOTAŞ’a aradaki fark kadar ödeme yapmayacak; geriye yönelik ödeme söz konusu olmayacak. Uzmanlar, geriye yönelik ödemeyi şöyle anlattı:

“Gaz fiyatı diyelim 100 TL. İndirim yapıldı ve 90 TL’ye düştü. İndirim müzakerelerinin başladığı tarihten, müzakerelerin sonuçlandığı tarihe kadar ithal edilen gaz miktarı ile indirime konu olan tutar, bu örnekte 10 TL ile çarpılıyor ve bu para ithalatı yapan ülkeye ödeniyor.”

KIŞ BASTIRMADAN BİTSİN HEDEFİ

Güvenilir kaynaklar, Gazprom ile BOTAŞ’ın fiyat müzakerelerini kış bastırmadan tamamlamayı hedeflediğini belirterek, “Türkiye ile Rusya, gaz ticaretinin yanı sıra pek çok enerji projesinde de birlikte çalışıyor. Nükleer santral, gaz boru hatları, belki de yeni santral yatırımı gibi ... Diğer yandan savunma ve aske ri konularda da işbirliği söz konusu. Dolayısıyla bu konuda atılacak adımları genel bir bakış açısıyla da değerlendirmek mümkün” dedi

HABERTÜRK