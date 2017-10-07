07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Tarihi sarayda ortaya çıktı! Osmanlı-Rus Savaşı döneminde..

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Kars’ta,1579 yılında yapılan Tarihi Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon çalışmalarında Osmanlı-Rus Savaşı dönemine ait Türk ve Rus Süngüsü, top mermisi ve gülle ortaya çıktı.
Tarihi sarayda ortaya çıktı! Osmanlı-Rus Savaşı döneminde..
Tarihi sarayda ortaya çıktı! Osmanlı-Rus Savaşı döneminde.. Tarihi sarayda ortaya çıktı! Osmanlı-Rus Savaşı döneminde.. Tarihi sarayda ortaya çıktı! Osmanlı-Rus Savaşı döneminde..

Kaleiçi Mahallesi Kars Kalesi eteklerinde yer alan ve yaklaşık 4 asırlık köklü tarihiyle şehrin ziyaret edilen noktalarından biri olan Beylerbeyi Sarayı’nın turizme kazandırılması amacıyla yürütülen restorasyon çalışmalarında yapılan kazılarda ortaya o döneme ait malzemeler çıkıyor.

Müze Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve 1828 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan kalan Türk ve Rus Süngüleri, Top Mermileri, Gülle, kurşun kovanı ve buna benzer malzemeler bir arada toplanıyor.

Tamamlandığında Kars Turizmine Butik Otel olarak kazandırılacak olan Beylerbeyi Sarayı’nda restorasyon çalışmalarını yürüten Mühendis Bekir Göksoy, “Beylerbeyi Sarayı ilk girdiğimizde oldukça dolu, yani yıkılmasından kaynaklanan malzemelerle içerisi dolmuş vaziyette idi. Öncelikle yapmamız gereken şey bir temizlik hareketi, bunun için çalışmaktayız. Yapının oldukça büyük bir kısmını da temizlemiş bulunmaktayız. Bir taraftan da temel araştırması yapmaktayız. Araştırma hafriyatımızın devamı olarak bir kısım da yapının dışında çalışmalara devam ediyoruz. Yapı tamamlandıktan sonra Butik Otel olarak hizmet verecek” dedi.

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“KAZILARDA OSMANLI-RUS SAVAŞI’NA AİT SÜNGÜ TOP MERMİSİ VE GÜLLE ORTAYA ÇIKTI”

Beylerbeyi Sarayı’nda Müze Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde yürütülen kazı çalışmalarında 1828 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kullanılan Türk ve Rus Süngüleri, top mermileri, gülle ve kurşun çekirdekleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan malzemeler ise restorasyon çalışmalarını yürütenleri şaşırttı.

Kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait bulguların ortaya çıktığını İfade eden İlgili firma yetkilisi Bekir Göksoy, “Kazılarda bazı farklı buluntular çıkıyor. Bu buluntular özellikle Rusların işgali sırasında yapının kullanıldığını anlıyoruz. Yapıda Ruslara ait bazı eserler, bulgular bulduk. Müze denetiminde yaptığımız kazılarda ortaya çıkan eserlerde müze tarafından değerlendirilecek ve ona göre de tasnif edilecek. Şuana kadar tanımlayamadığımız birçok eserin yanında Rus dönemine ait süngüler, top mermisi, gülle gibi çeşitli eserler çıktı” diye konuştu.

“SARAY’IN ŞÖMİNELERİNDE İNGİLİZ FOSTER MARKA ATEŞ TUĞLASI KULLANILMIŞ”

Öte yandan Beylerbeyi Sarayı’nda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ateş tuğlalarının 1877 yılında kurulan ve 1960’lı yıllara kadar faaliyet gösteren İngiliz Foster Tuğla Fabrikası’na ait olması dikkat çekti. İngiliz ateş tuğlaları Beylerbeyi Sarayı’nın şöminelerinin yapımında kullanılmış. Sarayının kazı çalışmaları ise devam ediyor.

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