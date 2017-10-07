07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Hedef HTŞ! Türk istihbarat uçağı tepelerinde..

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Türkiye'nin yeni hedefi Heyet Tahrir Şam’ın İdlib'den temizlenmesine yönelik. ÖSO birlikleri Hatay'dan giriş yaptı. Türk komandoları yolda.
Hedef HTŞ! Türk istihbarat uçağı tepelerinde..
Hedef HTŞ! Türk istihbarat uçağı tepelerinde.. Hedef HTŞ! Türk istihbarat uçağı tepelerinde.. Hedef HTŞ! Türk istihbarat uçağı tepelerinde..

Suriyeli muhaliflerin elindeki en önemli kentlerden olan Idlib'de Türkiye destekli bir operasyon Astana'dan sonra gündemdeydi. O günden beri en kuvvetli istihbarat dün yayıldı. Gece sosyal medyada yayılan görüntülerde ÖSO'nun Heyet Tahrir Şam (HTŞ) karşısında Idlib'e girdiği duyuruldu.

İDLİB KALKANI BAŞLADI

Bölgede muhaliflerden önce PKK/PYD oluşumlarının elinde bulunuyordu. Muhalflerin de bölgeye yaptığı operasyonel faaliyetler ile PKK'dan arındırıldıysa da yapılan saldırılar ie siviller ve muhalifler yine hedef alınıyor, tam bir muhalif hakimiyeti sağlanılamıyordu.

Bu olaylar üzerine İdlib’de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için Eylül ayında Astana’da anlaşmaya varan Türkiye-Rusya, bölgenin güvenliği konusunda asker gönderme kararı almıştı. Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı “Hamza Bölüğü” Hatay’ üzerinden geçerek Reyhanlı yakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından geçip İdlib yoluna koyuldu.

TSK'ya ait bir istihbarat uçağı İdlib semalarında...

Kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alan ÖSO üyeleri, görüntülerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Bölgede çatışmaların başladığı bilgisi geliyor.

HEYET TAHRİR ŞAM KİMDİR?

Idlib operasyonu başladı denebilir, ancak karşıda kim var sorusu elbette gündemde. İdlib’in Kefer Selin ve Kefer Tekarim köylerinde “Hayat Tahrir-i Şam” (HTŞ) adıyla yeni bir grup kuran El Kaide kökenli teröristler, bu sefer bölgedeki düşman. HTŞ Suriye'deki en büyük terörist gruplardan sayılırken, 20 bin kişilik bir birliklerinin bulunduğu istihbaratı mevcut.

Nusra Cephesi Temmuz 2016’da El Kaide ile bağlarını kopardığını ve Şam’ın Fethi Cephesi (ŞFC) adıyla yeniden örgütlendiğini açıklamıştı. Son dönemde bu terör örgütüne dört küçük grubun daha katılmasıyla isim bir kez daha değişti ve HTŞ oldu.

NİHAİ HEDEF ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Yeni kurulan bu örgütün de hedefi DEAŞ ve PKK/PYD'den farksız. HTŞ gruplarına karşı verilecek mücadelenin ana hedefi ise Idlib'den temizlenen bölgede çatışmasızlığı hakim kılmak.

Operasyonun bir diğer hedefi, de idlib üzerinden açılacak olan koridor. bu koridor yardımı ile muhaliflerin elini kuvvetlendirmeyi amaçlanırken, aynı zamanda isnani yardım ve gıda malzemelerinin de temini kolaylıkla sağlanmış olacak.

Rus haber ajansı Russia Today'ın haberine göre Türk İHA’larının uçuşları yoğunlaştırdığı İdlib semalarında Rus uçakları da HTŞ’ye ait silah depolarını vurmak üzere havalanırken, komando birlikleri de emir bekliyor.

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