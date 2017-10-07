07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın yanındayız

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Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın yanındayız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İdlib operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın yanındayız Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın yanındayız Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın yanındayız

Hatay sınırındaki İdlib bölgesini terörden temizlemek amacıyla operasyon düzenleniyor.  Bu operasyon MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bahçeli, "Türkiye kendi güvenliği ve oaradaki vatandaşların güvenliği açısından her türlü tedbiri almış ve bunun devam edeceği inancındayız." dedi ve sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirdi:

"MHP SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDADIR"

"Sayın Cumhurbaşkanı bunları bizimle de paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor ve kararlı bir davranış içinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP bu tutarlı politikalar devam etttiği sürece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır"

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