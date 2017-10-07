07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Kritik görüşme sonrası Erdoğan, müjdeyi verdi

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Kritik görüşme sonrası Erdoğan, müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşme sonrası, başkent Karakas'a cami yapılacağı müjdesini verdi.
Kritik görüşme sonrası Erdoğan, müjdeyi verdi Kritik görüşme sonrası Erdoğan, müjdeyi verdi Kritik görüşme sonrası Erdoğan, müjdeyi verdi

Kültürel alanda da ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Karakas’ta yakın zamanda Yunus Emre Kültür Merkezi açılması konusunda Sayın Başkan’la mutabık kaldık'' dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

''Ankara Üniversitesinde Simon Bolivar Kürsüsü’nün yakın bir zaman içinde kurulacak olması da sevindiricidir. Geçtiğimiz yıl Dışişleri eski Bakanı Sayın Rodriguez, bizden Venezuela’da bir Türk camisi inşa edilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Biz de bu talebi gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyacağımızı ifade etmiştik. Bugün yine Sayın Başkan’la bu konuyu da görüşme fırsatını buldum. İnşallah Karakas'ta uygun bir arsa tahsis edilmesi halinde ülkemizin geleneksel mimarisini yansıtan güzel bir eser inşa edeceğiz. Sayın Maduro'da bu süreçte gerekli desteği vereceğini şahsıma ifade ettiler.''

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