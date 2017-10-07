Cengiz Kurtoğlu'ndan haber var! İşte son durumu

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili iyi haber ise menajerinden geldi...

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak saat 1.30 da Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu, daha sonra da buradan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cengiz Kurtoğlu'nun menajeri sanatçının sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ateş ve kusma şikayeti ile hastaneye gitti. Serum takıldı. Sağlık durumu iyi. Bugün İstanbul'a dönüyor. Öğleden sonra da konser için Viyana'ya uçacak"

Cengiz Kurtoğlu da doktorlarıyla birlikte kamera karşısına geçerek 'iyiyim' mesajı verdi.

Sırf haber dikkat çeksin diye medyada çıkan Cengiz Kurtoğlu'nun durumu çok ciddi haberlerine lütfen inanmayınız. Son durum videosudur. pic.twitter.com/REuHggyV6h — Cengiz Kurtoğlu (@cengiz_kurtoglu) 7 Ekim 2017

Geçen yıl mide küçültme ameliyatı olan Cengiz Kurtoğlu 7 ayda 45 kilo vermişti.