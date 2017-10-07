Sedat Peker'den Fatih Altaylı için yeni açıklama!

Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı için bir uyarı mesajı yayınladı. Peker, “Altaylı’nın başına geleceklerden sorumlu olmayacağımı şimdiden açıklıyorum" diyerek Altaylı'nın koruma altına alınmasını istedi.

Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile arasında yaşanan polemiğin ardından bir açıklama daha yaptı. Peker sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Altaylı’nın, "Başıma bir şey gelirse Sedat Peker’in sorumlu olacağını" yazarak kendi kendini hedef haline getirdiğini söyledi.

"AV MEVSİMİ BAŞLADI"

“Altaylı av mevsimini başlattı” diyen Peker, “Bütün terör örgütlerinin listesinde ilk hedef” olduğunu ancak kendisine saldıramadıkları için Fatih Altaylı’yı hedef alacaklarını öne sürdü.

“Böylece beni zor durumda bırakmaya çalışacaklar” diyen Peker, yetkililerden Altaylı’nın koruma altına alınmasını isteyerek, “Altaylı’nın başına geleceklerden sorumlu olmayacağımı şimdiden açıklıyorum” ifadesini kullandı.