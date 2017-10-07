MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “81 Düzce'den sonra 82 Kerkük ve 83 Musul” açıklamasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, “82 HZ 001” ve “83 HS 001” otomobil plakalıkları hazırlayarak sosyal medya hesabından “Plakalarımız hazır. 82 Kerkük, 83 Musul” başlığıyla paylaştı.
07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Belediye başkanından Musul-Kerkük plakası
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