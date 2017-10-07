İsrail'in uykularını kaçıran adam: Salih El Aruri kimdir?

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas 'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Salih El Aruri Siyonist İsrail Rejimi'nde paniğe yol açtı.
İsrail işgal rejiminin en çok çekindiği isimlerden olan Salih el Aruri uzun bir müddet İsrail zindanlarında da kalmıştı.
KASSAM TUGAYLARI'NIN KURUCULARINDAN
Hamas'ın ikinci adamı konumuna gelen Salih El Aruri, 1966 yılında Ramallah yakınlarındakiArura beldesinde doğdu.El-Halil Üniversitesi İlahiyat Bölümü'nden mezun olan Aruri, Kassam Tugayları 'nın da kurucuları arasında yer alıyor.
İzzeddin el-Kassam Tugayları 'nın Batı Şeria'daki ilk yapılanmasının kurulmasında yer alan Aruri, 1992 yılında İsrail tarafından gözaltına alınmış ve 15 yıl hapse mahkûm edilmişti.
Aruri, 2007 yılında hapisten çıktıktan 3 ay sonra tekrar tutuklanmış ve hakkında 3 yıl daha hapis kararı verilmişti. İsrail Yüksek Mahkemesi, daha sonra Aruri'nin serbest bırakılıp Filistin dışına gönderilmesi yönünde karar vermişti.
İSRAİL SALİH EL ARURİ'DEN NEDEN KORKUYOR?
Salih El Aruri, Hamas'ın askeri kanadı konumundaki İzzeddin El Kassam Tugayları'nın kurucuları arasında yer almasının yanı sıra Siyonist İsrail Rejimi'ne yönelik gerçekleştirilen birçok operasyonda da söz sahibi konumunda yer aldı.
Hayatını Filistin direnişine ve Filisitin topraklarının özgürlüğne adayan Aruri, özellikle Batı Şeria'da direniş adına önemli çalışmalara imza attı.