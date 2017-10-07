Arızalı aracın tamire götüren iki arkadaşın, tamponlarının zarar görmemesi için bu yolu bulduğu ifade edildi.
Oturduğu kaput üzerinden önündeki aracı iten kişi, tehlikeli yolculukta kendisine şaşırarak bakanlara tepki göstererek, "Önüne bak oğlum” diye çıkıştı.
07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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'Yok artık' dedirten görüntü! Çekme halatı yerine...
Ön kaputun üzerinde oturan kişinin önünde giden diğer otomobili yaklaştıkları zaman zaman dokunarak ittiği dikkat çekti.
Arızalı aracın tamire götüren iki arkadaşın, tamponlarının zarar görmemesi için bu yolu bulduğu ifade edildi.
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'Yok artık' dedirten görüntü! Çekme halatı yerine...Ön kaputun üzerinde oturan kişinin önünde giden diğer otomobili yaklaştıkları zaman zaman dokunarak ittiği dikkat çekti.
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