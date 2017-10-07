Kral Selman çıldırdı! Bombaları bir bir patlatıyor

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Suudi Arabistan'a silah satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze savunma sistemi satışına onay verdiği ve konuyla ilgili olarak Kongreyi bilgilendirdiği belirtildi. Kongrenin itiraz etmemesi halinde söz konusu satışın önünde herhangi bir engel kalmayacak.
RUSYA'YLA S-400 ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI
Rusya'ya giden ilk Suudi Arabistan Kralı olma ünvanına sahip Kral Selman, Putin'le görüşmesinde önemli bir karara imza atmış ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almaya karar vermişti.