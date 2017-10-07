07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Carrasso: Türkiye'ye sadece para için geldiysen...

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Carrasso: Türkiye'ye sadece para için geldiysen...
Cedric Carrasco, gelmeden önce Türkiye ile ilgili yanlış öngürelere sahip olduğunu ve İstanbul'a geldikten sonra fikrinin değiştini söyledi.
Carrasso: Türkiye'ye sadece para için geldiysen... Carrasso: Türkiye'ye sadece para için geldiysen... Carrasso: Türkiye'ye sadece para için geldiysen...

Bordeaux ile olan sözleşmesi bitmek üzereyken rotayı Galasaray'a çeviren Cedric Carrasco, gelmeden önce Türkiye ile ilgili yanlış öngürelere sahip olduğunu ve İstanbul'a geldikten sonra fikrinin değiştini söyledi.

Türkiye'de katıldığı ilk maçın görüntülerini cep telefonundan L'Equipe gazetecisine gösteren Carrasso, "Bu benim ilk maçımdı, nasıllar (seyirciler) ama, insanın tüyleri diken diken oluyor, bu muhteşem bir şey" dedi. Bordeaux kulübü ile kontratı bitmek üzere ilken gideceği müstakbel kulüp için "Her yer olur Türkiye olmaz" açıklamasını yaptıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Carrasso, "Bu ülke hakkında çok yanlış bilgilere ve öngörülere sahiptim, buraya gelmem için beni Gomis ikna etti ve çok da iyi etti, bu kulüp bir dev (Galatasaray), Türkiye Futbol için yaşıyor, çok harika bir tecrübe yaşıyorum, İstanbul eşsiz, burada insan kendini dünyanın merkezinde hissediyor, hayatımı çok iyi kazanıyorum, kazancım Bordeaux'da ki kazancım ile aynı, ama Türkiye'ye sadece para için geldiysen, Türkiye'nin senden istediği performans karşısında her şeyi kaybedersin" şeklinde konuştu.

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