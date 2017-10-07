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Fikret Orman: Olur böyle kavgalar

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Fikret Orman: Olur böyle kavgalar
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş ile bir araya geldiği toplantıda Caner-Talisca kavgasıyla ilgili bilgi aldı,
Fikret Orman: Olur böyle kavgalar Fikret Orman: Olur böyle kavgalar Fikret Orman: Olur böyle kavgalar

Brezilya seyahati nedeniyle bir süredir BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne uğramayan Başkan Fikret Orman önceki akşam basına kapalı olan antrenmanı izlerken, Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Başkan Orman ilk olarak Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında yaşanan Caner-Talisca kavgasıyla ilgili Şenol Güneş'ten bilgi aldı. Bu tür tartışmaların futbol takımlarında zaman zaman yaşandığına vurgu yapan Fikret Orman'ın "Bunlar kazanma hırsı nedeniyle olan tartışmalardır. Gelip geçer, çok önemli değil. Önemli olan sezon sonuna kadar hepimizin bir arada olması. Şampiyon olduğumuz son iki sezonda birçok tartışma yaşandı fakat sezon sonunda başarılı olduk. Takımın hırs seviyesi bir hayli yüksek" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada hem yönetim hem de teknik heyet milli aradan sonra takımla toplantı yapma kararı aldı. Önümüzdeki hafta milli oyuncular döndükten sonra takımı bütünleştirme anlamında bir toplantı yapacak olan teknik heyetin, hem lig hem de Avrupa'daki maçlar için uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

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