Beşiktaş'ta 3 ayrılık kesinleşti

Sezon öncesinden bu yana Beşiktaş'ta kadro dışı olan Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko, devre arasında kesin olarak gönderilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayrılacak 3 ismi kesin olarak belirledi.



Siyah-beyazlı ekipte kadro dışı olan Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko, devre arasında gönderilecek.



3 futbolcu garanti paralarını alırken, takımdan ayrı şekilde antrenmanları sürdürüyor.



Yönetim 3 futbolcunun da menacerine haber gönderdi. Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.