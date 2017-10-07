Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayrılacak 3 ismi kesin olarak belirledi.
Siyah-beyazlı ekipte kadro dışı olan Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko, devre arasında gönderilecek.
3 futbolcu garanti paralarını alırken, takımdan ayrı şekilde antrenmanları sürdürüyor.
Yönetim 3 futbolcunun da menacerine haber gönderdi. Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.
07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Beşiktaş'ta 3 ayrılık kesinleşti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayrılacak 3 ismi kesin olarak belirledi.
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