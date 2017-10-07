İşte sınırın sıfır noktasından son durum

Dün gece 20 araçlık tank konvoyu İskenderun Tren Garı'ndan Reyhanlı İlçesi'ne geçti. Bugün sınır karakollarındaki hareketlilik arttı.
Zırhlı araçlar duvar dibinde verilecek emri bekliyor. Duvarın bir kısmının açıldığı görülüyor. Emir geldiği anda TSK zırhılı birlikleri, tanklar ve iş makineleriyle İdlib'e doğru yola çıkacak.
Suriye sınırına örülen güvenlik duvarından bazı beton blokları tank ve zırhlı araçların geçişi için kaldırılıyor.
Sınır boyundaki karakollarda da olağanüstü önemler alındı. Karakolun etrafı tanklar ve fırtına öbüsleriyle çevrilmiş durumda.
RADAR VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ
Ayrıca bölgeye radar ve hava savunma sistemleri yerleştirildi. Zırhlı iş makineleri de tanklarla birlikte hareket etmeyi bekliyor.