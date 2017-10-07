HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!

Gözaltına alınan şüphelilerden biri HDP Yalova İl Başkanı Songül Dağ’ın ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Örgütle irtibatlı oldukları, finans sağladıkları ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock programını kullandıkları iddia edilen şüpheliler KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
1 KASIM SEÇİMLERİNDE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ!
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin halen görevde olduğu belirtilen HDP Yalova İl Başkanı Songül Dağ'ın eşi olduğu öğrenildi. HDP'li başkanın eşinin telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un yüklü olduğu öne sürüldü.
Songül Dağ, 1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde HDP tarafından Yalova'dan milletvekili adayı gösterilmişti.
SABAH