PKK bunu ilk kez denedi! TSK öyle bir darbe vurdu ki..

SİHA ve İHA'lardan kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, ilk kez Lazkiye’den deniz yoluyla Muğla'ya sızmaya çalıştı.

Turizm cenneti Muğla ve Köyceğiz’den son iki gündür alışılmadık haberler geldi. Muğla’da darbe davasına saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 7 PKK’lının çarşamba günü yakalanmasının ardından, önceki gün de Köyceğiz’de yapılan operasyonda 5 PKK’lı öldürüldü.

İHA VE SİHA'LARDAN KAÇMAK İÇİN...

İHA ve SİHA'ların büyük başarısı PKK'yı hareket edemez hale getirdi. PKK’nın arayışa girmesini nedenlerinden biri de İHA ve SİHA'ların başarısı. İHA ve SİHA'ların etkisiyle bölgede sıkışan terör örgütü eylemleri farklı bölgelere yayma düşüncesinde. Terör örgütü İHA ve SİHA'lardan kaçmak için “deniz yoluyla sızma” denedi.

PKK BUNU İLK KEZ DENEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Lazkiye’den, deniz üzerinden Muğla, Köyceğiz, Fethiye, İzmir civarına sızma konusunda terör örgütü lideri talimat verdi. Açık denizlere bir gemiyle gelip, oradan filikalarla, kayıklarla, botlarla sahile gelmek konusunda...” dedi ve bunun örgütün ilk kez denediği bir yöntem olduğunun da altını çizdi.

İstihbarat birimleri terör örgütü PKK’nın ‘Akdeniz açılımı’ kapsamında son iki ay içinde dört ayrı grup halinde Lazkiye’den deniz yoluyla Muğla ve çevresine terörist gönderdiğini tespit etti. Örgüt silahlı gücünü Batı Anadolu’ya kaydırmayı hedeflerken Muğla’da önceki gün yakalanan PKK’lıları getiren geminin Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralandığı saptandı...

PKK'NIN YENİ ROTASI



Kandil’deki PKK yönetimi, Amanoslar’daki kış üslenmesinin yanı sıra batıdaki kentlerde eylemsellik sürecinin başlatılması için öncelikle örgütün özel kuvvetler olarak adlandırılan silahlı gücünden hazırlanan grupların Batı Anadolu’ya gönderilmesi talimatını verdi. Daha önce Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında Amanos örgütlenmesini tamamlayan örgütün, “Akdeniz açılımı” adı verilen faaliyetler kapsamında Batı Anadolu’da oluşturulacak silahlı gücüyle, batı bölgelerini Amanoslar’a kadar uzatmayı hedeflediği anlaşıldı.



EMNİYET TESPİT ETTİ



Böylelikle Kuzey Irak-Afrin-Amanoslar-Batı Toroslar hattıyla Ege ve Akdeniz bölgesinde tutunmayı sağlayıp Kandil’le birleştirmeyi amaçlayan PKK’nın, özel kuvvetlerden 2-3 kişiden oluşan grupları batıya kaydırmaya başladığı belirlendi. Geçmişte, Türkiye dışından gelen kişi ya da grupların çoğunlukla karayolundan otobüsle gönderilmesine karşın bu kez deniz yolu üzerinden Türkiye’ye silahlı grup kaydırılmasının planlandığı saptandı.

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin başlattığı çalışmalarda, son iki ay içinde dört ayrı grup halinde deniz yoluyla Muğla ve çevresine Lazkiye’den PKK’lı gönderildiği tespit edildi.

PKK’lıların Fethiye ve Köyceğiz bölgesinden karaya çıkmayı başardıklarını belirleyen istihbarat birimleri, iki ayrı grubun birleşmesini önlemek amacıyla operasyon yaptığı öğrenildi.

MİLLİYET