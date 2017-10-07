07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Rusya'dan flaş IKBY açıklaması!

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'dan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Rusya'dan flaş IKBY açıklaması!
Rusya'dan flaş IKBY açıklaması! Rusya'dan flaş IKBY açıklaması! Rusya'dan flaş IKBY açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Bağdat'la koordine olarak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ekonomik alanda işbirliğine devam edeceğini söyledi. Rus Bakan, Suudi Arabistan'ın da ilişkileri geliştirmekle ilgilendiğini belirtti.

Moskova'nın Erbil'le ekonomi alanındaki ilişkilerine devam edip etmeyeceği sorulan Bogdanov "Bu alanda işbirliği yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Elbette merkezi yönetimle koordine olarak" dedi.

‘SUUDİ ARABİSTAN, İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEKLE İLGİLENİYOR'

Bogdanov, Suudi Arabistan'ın Rusya ile askeri-teknik alandaki işbirliğini de geliştirmekle ilgilendiğini söyledi.

Bogdanov "Bu alanda işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönünde büyük bir ilgi olduğundan eminim" ifadelerini kullandı.

Bodganov, Suudi Arabistan ile S-400'lere yönelik bir anlaşma imzalanıp imzalanmadığı sorusuna da yanıt vermeyi reddetti.

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