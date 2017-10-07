07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:35Güneş 07:00Öğle 12:59İkindi 16:09Akşam 18:45Yatsı 20:04
    • 21°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 104.137 -0.19
  • Altın: 148,420 1.52
  • Dolar: 3,6142 0.99
  • Euro: 4,2375 1.11

Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!

»
IKBY Başkanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Allavi ve Nuceyfi ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözüm yolu konusunda 4 madde üzerinde mutabık kaldı.
Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!
Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde! Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde! Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Iyad Allavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısında, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarını ele aldıkları ifade edildi.

4 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞILDI

Açıklamada üç tarafın da "Irak'taki gergin atmosferin yatıştırılması için siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması." maddeleri üzerinde mutabakata vardığı kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşme talebinin ABD'li mevkidaşından geldiği öğrenildi.
Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!IKBY Başkanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Allavi ve Nuceyfi ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözüm yolu konusunda 4 madde üzerinde mutabık kaldı.
HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
PKK bunu ilk kez denedi! TSK öyle bir darbe vurdu ki..PKK bunu ilk kez denedi! TSK öyle bir darbe vurdu ki..SİHA ve İHA'lardan kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, ilk kez Lazkiye’den deniz yoluyla Muğla'ya sızmaya çalıştı.
HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İsrail'in uykularını kaçıran adam: Salih El Aruri kimdir?İsrail'in uykularını kaçıran adam: Salih El Aruri kimdir?Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yardımcılığına seçilen Salih El Aruri Siyonist İsrail rejiminin faaliyetlerinden en çok korktuğu isimlerin başında yer alıyor.
  • İdlib operasyonunun ayrıntıları07 Ekim 2017 Cumartesi 15:10
  • İşte sınırın sıfır noktasından son durum07 Ekim 2017 Cumartesi 14:41
  • Hedef HTŞ! Türk istihbarat uçağı tepelerinde..07 Ekim 2017 Cumartesi 14:30
  • Tarihi sarayda ortaya çıktı! Osmanlı-Rus Savaşı döneminde..07 Ekim 2017 Cumartesi 14:10
  • Meclis'in yeni fenomeni oldu07 Ekim 2017 Cumartesi 14:05
  • Barzani, YPG'nin yeni elebaşısı ile görüştü!07 Ekim 2017 Cumartesi 13:30
  • Erdoğan'dan İdlib açıklaması! Harekat başladı07 Ekim 2017 Cumartesi 13:10
  • S-400 iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama07 Ekim 2017 Cumartesi 12:50
  • Terörist elebaşı Bahoz Erdal’ın koruması yakalandı07 Ekim 2017 Cumartesi 12:30
  • Sadece İstanbul'daki rakam şoke etti!07 Ekim 2017 Cumartesi 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri